Вашингтон, 26 сентября, 2019, 23:15 — ИА Регнум. Министерство обороны США призывает союзников присоединиться к «усилиям» по военной помощи Саудовской Аравии, 26 сентября передает агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Саудовская Аравия

«Мы надеемся, что (другие страны) внесут свой вклад в международные усилия по укреплению обороны Саудовской Аравии» , — заявил представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 26 сентября Пентагон заявил, что посылает на юг Саудовской Аравии ракетную батарею Patriot и четыре РЛС Sentinel.

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