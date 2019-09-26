Вашингтон, 26 сентября, 2019, 23:09 — ИА Регнум. Соединенные штаты направляют в Саудовскую Аравию ракетную батарею Patriot и четыре радиолокационные системы Sentinel, 26 сентября передает агентство Associated Press.

U.S. Department of Defense ЗРК Patriot

Согласно заявлению Пентагона, в случае необходимости в королевстве будут развернуты еще две батареи Patriot и система ПРО THAAD.

Меры принимаются, в частности, в ответ на нападение дронов на НПЗ Saudi Aramco, в причастности к которому Саудовская Аравия и США обвиняют Иран.

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