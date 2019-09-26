Симферополь, 26 сентября, 2019, 23:07 — ИА Регнум. Беспилотный воздушный разведчик ВВС США RQ-4A Global Hawk и патрульный самолёт ВМС США P-8A Poseidon летали вокруг Крымского полуострова и вдоль побережья Краснодарского края, сообщают 26 сентября мониторинговые авиационные интернет-ресурсы.

aceebee Самолёт P-8A Poseidon

Воздушный беспилотный разведчик RQ-4A Global Hawk курсировали от западной оконечности Крыма, вдоль юго-западного и южного побережья полуострова, южнее Керченского пролива и вдоль границ Краснодарского края до Большого Сочи.

Патрульный самолёт ВМС США P-8A Poseidon летал в районе юго-западнее Крымского полуострова над нейтральными водами Чёрного моря.

Напомним, акватория Чёрного моря и Крымский полуостров практически ежедневно притягивают к себе внимание разведывательной авиации США и НАТО.