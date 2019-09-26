«Мы не смогли» — Помпео признал, что не добился переговоров с КНДР
Нью-Йорк, США, 26 сентября, 2019, 22:21 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео признал, что Соединенные Штаты «не смогли добиться» переговоров с Северной Кореей до конца сентября, 26 сентября передает агентство Reuters.
Александр Горбаруков ИА REGNUM
Майк Помпео
«Эти публичные заявления о том, что мы надеемся, что к концу этого месяца будут встречи на рабочем уровне… мы не смогли этого добиться», — сообщил Помпео на пресс-конференции в Нью-Йорке.
Помпео отметил, что у США «пока нет даты», когда будут продолжены переговоры с представителями КНДР.
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