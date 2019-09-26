Вашингтон, 26 сентября, 2019, 21:54 — ИА Регнум. США считают, что «режим Асада» ответственен за применение хлора в сирийской провинции Латакия в мае текущего года, заявил 26 сентября госсекретарь Майк Помпео на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Gage Skidmore Майк Помпео

Такое заявление Помпео сделал на фоне проходящей в Нью-Йорке 74-я сессии Генассамблеи ООН.

Госсекретарь Соединенных Штатов снова обвинил Дамаск в нарушении прав человека и «убийстве нескольких тысяч сирийцев».

Не приводя никаких доказательств своих обвинений, Помпео заявил, что Вашингтон не оставит «эти злодеяния» без ответа.

Какие именно «ответные меры» примут США, глава Госдепа уточнять не стал, но пообещал выделение дополнительных $4,5 млн Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Напомним, до сих пор не представлено ни одного доказательства применения химического оружия правительственной армией Сирии. Несмотря на это, Вашингтон подвергал эту страну ракетным ударам, позиционируя это как «наказание за химатаку».