Кострома, 26 сентября, 2019, 21:41 — ИА Регнум. Сразу четыре заявления поступило в правоохранительные органы от жителей Костромской области, пострадавших от действий мошенников, — сообщает Кo44.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай. 1971. СССР Мошенники

Двое костромичей лишились 30 тысяч рублей, поверив, что им звонят старые заказчики. Аферисты действовали от имени руководителей госструктур, договаривались о новом заказе и просили положить на телефон деньги, которые обещали вернуть при подписании договора.

19-летний житель областного центра решил через интернет приобрести приставку. Он внес предоплату 15 тысяч рублей, после чего продавец перестал выходить на связь. А жителю города Буй пришло в соцсети сообщение от друга, который просил денег в долг. Мужчина перечислил 19 тысяч рублей, но оказалось, что аккаунт взломан.

По каждому факту обмана возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.