Вашингтон, 26 сентября, 2019, 21:41 — ИА Регнум. Двенадцатый случай смерти, наступивший в результате курения электронных сигарет (вейпов), зафиксирован в США. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба Центра профилактики и контроля заболеваний (CDC) США.

tookapic

Двенадцать смертных случаев, наступивших в результате курения вейпов, были подтверждены в американских штатах Калифорнии, Флориде, Джорджии, Иллинойсе, Индиане, Канзасе, Миннесоте, Миссисипи, Миссури и Орегоне.

При этом информация о лёгочных заболеваниях, возникших в результате курения вейпов, поступает из каждого штата США. На сегодняшний день зарегистрировано уже 805 жалоб, связанных с использованием вейпов либо с употреблением продуктов для них от пациентов.

В качестве вероятной причины возникновения заболеваний специалисты называют масло с содержанием тетрагидроканнабинола, входящее в состав жидкостей для вейпов, которые использовало большинство пациентов. При этом эксперты предупреждают, что делать выводы пока преждевременно, так как некоторое пациенты использовали только жидкости с содержанием никотина.

Ранее ИА REGNUM сообщало о намерении Минздрава Израиля запретить продажу электронных сигарет в стране.