Москва, 26 сентября, 2019, 21:31 — ИА Регнум. В августе в России ускорился годовой темп прироста объёма выпуска в промышленности. Об этом сообщается в специальном докладе Центрального банка (ЦБ) России.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Так, в июле 2019 года этот показатель в годовом выражении составлял 2,8%, а в августе — 2,9%. При этом рост промышленного производства сдерживал календарный фактор, без которого этот показатель составил бы 3,5%.

При этом в августе по сравнению с июлем 2019 года увеличилась добыча полезных ископаемых, преимущественно за счёт увеличения добычи нефти. При этом объёмы превышали квоты, установленные в сделке ОПЕК+, компенсируя таким образом снижение добычи в мае-июне, связанное с загрязнением нефтепровода «Дружба».

Также аналитики Центробанка констатировали увеличение производства промежуточных, инвестиционных и потребительских товаров.