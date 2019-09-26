Челябинск, 26 сентября, 2019, 21:20 — ИА Регнум. В Челябинске занятия физкультурой и спортом могут стать доступнее широкому кругу горожан. Это произойдёт в ближайшие три года, уверены в мэрии.

fancycrave1 Бассейн

Ожидается, что в каждом из семи районов будут открыты бассейны. Кроме того, в порядок приведут стадионы и спортплощадки, их начнут обслуживать специализированные организации.

Глава городского управления физкультуры и спорта Максим Клещевников отмечает, что в новых микрорайонах Челябинска нужно зарезервировать участки земли под строительство спортобъектов. Кроме того, актуальной он назвал задачу создания системы по сохранению и содержанию нынешней спортивной базы. В планах — реконструкция объектов и обеспечение их доступности маломобильным гражданам.