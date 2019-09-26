Москва, 26 сентября, 2019, 21:30 — ИА Регнум. Рост производственной активности в России продолжился в третьем квартале 2019 года. Об этом сообщается в специальном докладе Центрального банка (ЦБ) России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

На продолжение роста данного показателя указывает макроэкономическая статистика за июль-август. Так, в августе 2019 года увеличился выпуск по широкому кругу товаров и услуг, что отразилось в росте промышленного производства. Также продолжился рост выпуска сельхозпродукции, хотя в августе его темпы были не такими высокими, как в июле 2019 года.

Вместе с тем рост инвестиционного и потребительского спроса в августе, как и в предыдущие месяцы, оставался сдержанным. Согласно прогнозу Центробанка РФ, темпы прироста ВВП в третьем квартале 2019 года должны составить от 0,8% до 1,3%. При этом годовой темп прироста ВВП во втором квартале составил 0,9%.