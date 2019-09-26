Переславль-Залесский, Ярославская область, 26 сентября, 2019, 20:37 — ИА Регнум. Резонансное убийство настоятеля Свято-Троицкого Данилова монастыря игумена Даниила (Соколова) раскрыто. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на епископа Переславского и Угличского Феоктиста (Игумнова). Глава Переславской епархии написал об этом на своей личной странице в социальной сети Facebook.

Foma.ru Игумен Даниил (Соколов)

«Многие знают, что 7 июля 2016 года в своей келье был зверски убит настоятель Свято-Троицкого Данилова монастыря города Переславля-Залесского игумен Даниил (Соколов). Считаю возможным полуофициально сообщить, что следствие закончено, убийца найден», — написал епископ Феоктист.

Расследованием резонансного дела занималось главное следственное управление Следственного комитета России. Более того, подозреваемый в совершении убийства был задержан еще 9 июля 2016 года.

«Сотрудниками ДПС по Владимирской области задержан 27-летний послушник Александр Шулешов. В настоящее время следователями Главного следственного управления СК России с ним проводятся следственные действия и решается вопрос об избрании меры пресечения. Тело настоятеля с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений было обнаружено 7 июля 2016 года в одной из келий монастыря. В ходе первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что к совершению преступления может быть причастен Шулешов, который 7 июля покинул территорию монастыря», — сообщил тогда официальный представитель следственного комитета России Владимир Маркин.

Сейчас епископ Феоктист утверждает, что Александр Шулешов не был убийцей игумена, также опровергается и версия о ритуальном характере преступления. Глава Переславской епархии уточнил, что обвиняемый в гибели настоятеля уже отбывает наказание и что «это не единственное его убийство. В монастыре он бывал в 2015 году, правда, я не совсем понял, в каком качестве». Официальных комментариев от Следственного комитета России по данному уголовному делу не было с 2016 года.