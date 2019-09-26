Тегеран, 26 сентября, 2019, 20:34 — ИА Регнум. Официальный Тегеран готов подержать перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну, если такой вопрос будет вынесен на обсуждение. Об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани на пресс-конференции 26 сентября.

Штаб-квартира ООН

По его словам, Вашингтон проводит «неправильную политику», отказывая в визах членам иностранных делегаций ООН. Соединённые Штаты не вправе ограничивать участие других стран в мероприятиях Всемирной организации, подчеркнул Рухани.

Как передавало ИА REGNUM, часть российской делегации на смогла принять участие в 74-й сессии Генассамблеи ООН по причине того, что американская сторона отказалась выдать визы её представителям.

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь» сегодня сообщил, что Москва уже «поставила в практической плоскости» вопрос о переносе некоторых заседаний ГА ООН в другие страны.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров, комментируя инцидент с визами, напомнил о предложении Иосифа Сталина во время создания ООН разместить штаб-квартиру организации в Сочи.