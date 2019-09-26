Ханты-Мансийск, 26 сентября, 2019, 20:02 — ИА Регнум. Правительство ХМАО покидает директор регионального департамента социального развития Югры Светлана Давиденко. Она подала в отставку в связи с переездом в другой регион, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

Depsr.admhmao.ru Светлана Давиденко

Губернатор ХМАО Наталья Комарова приняла отставку Давиденко на заседании правительства округа 26 сентября, поблагодарив её за плодотворную работу с пожеланием успехов на новом месте.

Светлана Давиденко проработала на посту директора департамента социального развития Югры два года. Она была назначена на пост по итогам открытого конкурсного отбора, который включает в себя в том числе и дебаты в прямом эфире, и оценку профессионального сообщества.

С 1 октября 2019 года обязанности директора департамента социального развития Югры будет исполнять первый зам Тереза Пономарева.