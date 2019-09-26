Казань, 26 сентября, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Татария как активно экономически развивающаяся республика притягивает внимание не только потенциальных инвесторов, но и преступников, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма. Об этом глава региона Рустам Минниханов заявил в ходе V семинара по надзорной деятельности и консультации с частным сектором, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Плакат «Терроризм» (фрагмент)

Проблему борьбы с этими явлениями глава Татарии назвал крайне актуальной, причем с ними сталкивается не только республика, Россия, но и весь мир.

«Потоки «грязных» денег формируются в теневой экономике и стремятся проникнуть практически во все типы организаций, принимающих участие в обороте денежных средств и имущества. В целях поступательного развития экономики и финансового сектора необходимо изменить ситуацию, когда значимая часть финансовых ресурсов отвлекается в нелегитимные операции», — отметил Минниханов.

По его словам, в условиях глобализации и быстрого развития информационных технологий необходимы упреждающие меры и современные методы борьбы. К примеру, в Татарии значительные силы направлены на своевременное выявление и противодействие легализации преступных доходов, а также перекрытие возможных каналов и источников финансирования терроризма и экстремизма.

«Мы имеем конкретные результаты в борьбе с преступлениями, направленными на финансирование экстремистских групп, в налоговой сфере и в финансово-кредитной сфере по сокращению теневого оборота денежных средств», — констатировал глава Татарии. Он добавил, что динамика снижения сомнительных финансовых операций в республике сохраняется, благодаря совместной работе с Нацбанком региона, прокуратурой, правоохранительными и налоговыми органами.

Как сообщало ИА REGNUM, на открытии XVI ежегодного совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств — участников СНГ по вопросам разведывательной деятельности Минниханов говорил, что усилия информационных ресурсов, которые финансируются из-за рубежа, направлены на дестабилизацию внутриполитической обстановки, они подогревают протестные настроения, разжигают религиозную и межнациональную рознь, а также дискредитируют усилия государства и правоохранительных органов. По мнению главы Татарии, одной из главных совместных задач в настоящее время является разработка жесткой стратегии противодействия международному терроризму, а в настоящее время на первый план выходят высокотехнологичные угрозы.