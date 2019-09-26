Кигали, 26 сентября, 2019, 19:55 — ИА Регнум. Первая партия из 75 беженцев, эвакуированных из лагерей мигрантов в Ливии, прибыла в Руанду, 26 сентября передает агентство Associated Press.

Freedom House Беженцы

«Беженцам, которые пожелают остаться в Руанде на постоянной основе, будет предоставлено убежище» , — отметил представитель руандийского Министерства по чрезвычайным ситуациям и делам беженцев Оливье Каюмба.

Ранее правительство Руанды согласилось принять 500 человек из переполненных лагерей беженцев в Ливии.

Читайте также: Власти Руанды согласились принять мигрантов, размещенных в Ливии