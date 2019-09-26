Ташкент, 26 сентября, 2019, 19:45 — ИА Регнум. Заместителем главы администрации президента Узбекистана по вопросам работы со СМИ назначен Фарход Махмудов, сообщает УзА.

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До этого назначения Махмудов работал в должности заместителя советника президента республики, которую он совмещал с работой главным редактором телеканала «Узбекистан 24».

Журналист по специальности, Махмудов с 1995 года работал на разных должностях в системе Национальной телерадиокомпании Узбекистана.

Другим ярким представителем власти, также ответственным за работу со СМИ является директор Агентства информации и массовых коммуникаций, параллельно также трудящийся в должности замглавы президентской администрации Комил Алламжонов.

Недавно он заявил, что, его ведомство скоро начнет формировать собственный журналисткий пул, членам пула будут выдаваться специальные документы и другие привилегии.