Рига, 26 сентября, 2019, 19:43 — ИА Регнум. Комиссия по регулированию общественных услуг Латвии утвердила план развития и инвестиций поданный акционерным обществом Augstsprieguma tīkls. До 2029 года планируется инвестировать в развитие этого сегмента 413 млн евро, а в следующем году общий объём инвестиций составит 63 млн. Об этом сообщает Dienas Business.

Из них, согласно плану, 42 млн евро пойдут на строительство третьего энергетического моста с Эстонией, а также строительство линии электропередачи между Рижской тепловой и гидроэлектрической станциями.

Максимальная пропускная способность нового моста будет равняться 500/600 MW в обоих направлениях, что должно обеспечить высокую эффективность функционирования единого рынка электроэнергии в Прибалтике. Проекты осуществляется при софинансировании фондов ЕС.

В модернизацию латвийских электрических сетей и подстанций мощностью от 330 до 110 KW с целью сделать их более современными, соответствующими новым экологическим требованиям, вложат 21 млн евро.

Подробный план реконструкции опубликован на домашней странице Augstsprieguma tīkls.