Гонконг, Китай, 26 сентября, 2019, 19:20 — ИА Регнум. Глава Гонконга Кэрри Лам провела первый «открытый диалог» с протестующими, 26 сентября передает агентство Reuters.

湯惠芸 Кэрри Лам

В обсуждении, которое проводилось на крытом стадионе королевы Елизаветы, участвовали около 150 жителей Гонконга и представителей власти. Вне «сцены» за происходящим наблюдали многочисленные толпы протестующих и журналистов.

«Шторм был вызван законопроектом об экстрадиции, инициированным правительством… правительство берет на себя наибольшую ответственность за это» , — покаялась Лам в ходе разговора с участниками акций протеста.

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