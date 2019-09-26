Москва, 26 сентября, 2019, 19:11 — ИА Регнум. В ответ на невыдачу американскими властями виз целому ряду членов российской делегации в ООН Россия предлагает перенести некоторые заседания Генассамблеи ООН с территории США в другие страны, сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

По словам Сергея Рябкова, этот вопрос уже поставлен в практической плоскости.

«В отношении ответных мер, мы в практической плоскости уже поставили вопрос о том, чтобы заседания, например, Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН, Комиссии по разоружению — есть такой орган — проводились бы не в Нью-Йорке, не на территории США», — сказал замглавы МИД РФ.

Сергей Рябков подчеркнул, что в России намерены внимательно наблюдать за реакцией других членов международного сообщества на эту ситуацию.

«Не только Россия страдает от этого американского высокомерия, переходящего в абсолютно недостойный фарс», — отметил высокопоставленный российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва не оставит без ответа невыдачу властями США виз российским делегатам сессии Генассамблеи ООН и конференции по ДВЗЯИ.

Глава МИД России отмечал, что этот инцидент заставляет задуматься о переносе места проведения международных мероприятий из США в другое место, например в Сочи, как в своё время предлагал Иосиф Сталин.