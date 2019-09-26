Москва, 26 сентября, 2019, 19:04 — ИА Регнум. Законопроект, обязывающий одорировать газ при поставке в многоквартирные дома, внес в Госдуму депутат от «Единой России» Виктор Штрейдер, передает корреспондент ИА REGNUM 26 сентября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Автор предлагает новую редакцию статьи закона о газоснабжении в РФ.

Так, согласно поправкам, «потребителям в многоквартирных жилых домах при наличии технической возможности поставляется преимущественно природный газ, поставка баллонов со сжиженным углеводородным газом во вновь вводимые в эксплуатацию многоквартирные жилые дома не допускается».

«При поставке газа в многоквартирные жилые дома газоснабжающая организация обязана одорировать газ, придавая ему резкий, неприятный запах. При этом использование внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, не предусматривающего автоматическое отключение подачи газа при наличии его утечки и загазованности помещений, запрещается», — говорится в документе.