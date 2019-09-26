СКР: от многодетного священника пострадали семеро детей
Оренбург, 26 сентября, 2019, 18:59 — ИА Регнум. В Оренбуржье от действий многодетного священника Николая С. пострадали семеро детей. Об этом сообщает Следственный комитет.
Sledcom.ru
Следственный комитет РФ
По данным следствия, одну девочку он якобы изнасиловал, а в отношении шестерых совершил развратные действия. Это произошло в посёлке Саракташ с января по август 2018 года.
Как сообщало ИА REGNUM, дело 65-летнего батюшки вызвало широкий резонанс. Сейчас он отправлен до 12 ноября в СИЗО и отстранён от служения.