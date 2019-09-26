Париж, 26 сентября, 2019, 18:59 — ИА Регнум. Освещение на Эйфелевой башне в Париже будет отключено в ночь на пятницу, 27 сентября, в память о скончавшемся экс-президенте Франции Жаке Шираке, передаёт телеканал BFMTV.

Андрей Грук ИА Красная Весна Эйфелева башня

Ранее сегодня мэр французской столицы Анн Идальго также сообщила, что на всех официальных зданиях будут приспущены флаги в связи со смертью бывшего главы государства.

Как передавало ИА REGNUM, Жак Ширак скончался утром 26 сентября в кругу близких на 87-м году жизни. Пост президента Франции он занимал с 1995 по 2007 годы. До этого Ширак в течение 18 лет был мэром Парижа.

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