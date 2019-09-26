Москва, 26 сентября, 2019, 18:47 — ИА Регнум. Отложенный запуск ракеты-носителя «Протон-М» со спутниками на борту с космодрома «Байконур» может состояться 3−5 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Иван Шилов ИА REGNUM Ракета

«В случае принятия решения на продолжение работ пуск может быть осуществлён 3−5 октября», — сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что выявленные отклонения от нормы, ставшие причиной переноса запуска, касаются «защитных элементов, не оказывающих влияния на подготовку и пуск ракеты-носителя».

Как передавало ИА REGNUM, коммерческий запуск «Протона-М» с европейским спутником Eutelsat-5WB и американским аппаратом MEV-1 первоначально планировалось осуществить 30 сентября. Однако на текущей неделе было объявлено, что старт отложен в связи с выявленной необходимостью проведения некоторых доработок системы управления разгонным блоком «Бриз».