На юге Москвы пожарные потушили горящие автосервис и магазин
Москва, 26 сентября, 2019, 18:23 — ИА Регнум. Пожар в двухэтажном здании на юге Москвы, включающем магазин и автосервис, полностью потушен, сообщает 26 сентября пресс-служба столичного управления МЧС.
Иван Шилов ИА REGNUM
Пожарные
В ходе тушения пожара выяснилось, что площадь возгорания не превысила 30 квадратных метров.
Ранее экстренные службы считали, что огнём охвачено порядка 100 квадратных метров.
О пострадавших не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября на юге Москвы загорелся чердак двухэтажного здания, находящегося по адресу Загородное шоссе, дом 1, корпус 2, строение 12. В здании располагаются магазин и мастерская автосервиса.