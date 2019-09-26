Москва, 26 сентября, 2019, 18:23 — ИА Регнум. Пожар в двухэтажном здании на юге Москвы, включающем магазин и автосервис, полностью потушен, сообщает 26 сентября пресс-служба столичного управления МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

В ходе тушения пожара выяснилось, что площадь возгорания не превысила 30 квадратных метров.

Ранее экстренные службы считали, что огнём охвачено порядка 100 квадратных метров.

О пострадавших не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 сентября на юге Москвы загорелся чердак двухэтажного здания, находящегося по адресу Загородное шоссе, дом 1, корпус 2, строение 12. В здании располагаются магазин и мастерская автосервиса.