Вязники, Владимирская область, 26 сентября, 2019, 18:13 — ИА Регнум. Во Владимирской области все жилые дома и социальные объекты в городе Вязники подключат к отоплению до 1 октября. Об этом глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин заявил на экстренном совещании, которое губернатор Владимир Сипягин провёл после коллективного обращения депутатов Вязниковского районного совета.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Компания «Вязники Энергия», которая была арендатором теплового хозяйства Вязниковского района, обанкротилась и оставила долги — к началу сентября долг за газ составил 260 млн рублей. Это поставило под угрозу отопительный сезон в Вязниках. Имущество бывшего арендатора перешло в МУП «Фонд», которое не может заключать договоры с абонентами, но начало подавать отопление в дома с 24 сентября. Тепловое хозяйство Вязниковского района предложили передать ООО «Владимиртеплогаз», собственником которого является областная администрация.

Перед заключением соглашения специалисты «Владимиртеплогаза» проверят объекты теплоснабжения, проведут экспертизы и проверки. Обсуждается также возможность строительства в районе 16 новых объектов теплоснабжения взамен существующих аварийных.