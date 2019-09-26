Кемерово, 26 сентября, 2019, 18:08 — ИА Регнум. Экс-начальник отделения почтовой связи Яшкинского района Кемеровской области осуждена за хищение (ч. 3 ст. 160 УК РФ — «Растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения»). Как рассказали ИА REGNUM в прокуратуре Кузбасса, она «растратила вверенное ей имущество».

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Установлено, что в период с февраля по апрель текущего года, начальник отделения почтовой связи реализовывала товары Почты России с отсрочкой оплаты и последующим погашением задолженности. Женщина получила от покупателей около 200 тыс. рублей и забрала их себе. Кроме того, она брала детские товары и не оплачивала их. Таким образом за три месяца она «заработала» более 200 тысяч рублей.

Как рассказала подсудимая, на преступление она пошла из-за нехватки денег. В настоящее время сотрудница почты уволена.

Вину она полностью признала, ущерб возместила. Суд приговорил её к одному году лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев.