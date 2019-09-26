Ярославль, 26 сентября, 2019, 17:58 — ИА Регнум. 15 выпускников вузов после завершения стажировок приняты на Ярославский моторный завод. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на предприятии. Работу студенты получили в рамках проекта ПАО «Автодизель по подготовке кадров. Он стартовал в начале года и предусматривал длительные стажировки талантливых студентов ярославских профильных вузов. Ребятам, успешно прошедшим несколько этапов конкурсного отбора, была предоставлена возможность под руководством наставников в течение 6 месяцев стажироваться в коммерческих службах предприятия. На период стажировок участники официально были трудоустроены на предприятие и получали заработную плату. А теперь с ними заключены трудовые договоры.

«Автодизель» Генеральный директор «Автодизель» Андрей Матюшин и молодой специалист Дмитрий Звонарев

«Мы заинтересованы в перспективных специалистах, поэтому для нас важен этот проект. Нам важно, чтобы молодые кадры погрузились в реализацию наших проектов. За период длительной стажировки под руководством опытных наставников они приобретают уникальный опыт и квалификацию, изучив технологии производственных и управленческих процессов. Теперь уже в качестве специалистов ребята продолжат осваивать ключевые составляющие нашего производственного процесса и вольются в социальную жизнь нашего коллектива», — рассказал ИА REGNUM генеральный директор ПАО «Автодизель» Андрей Матюшин.

«Ярославский моторный завод имеет большой опыт взаимодействия с учащимися профильных ВУЗов и СУЗов. Студенты проходят здесь преддипломную практику, принимают участие в корпоративных мероприятиях, для них организуются экскурсии на производство. В рамках нового проекта подготовки кадров предприятие готово предоставлять рабочие места в отделах закупок, продаж и логистики молодым, талантливым выпускникам профильных вузов.

«Я окончил ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, моя специализация «Реклама и связи с общественностью». Стажировку проходил в управлении маркетинга, где занимался оптимизацией сайта продукции ЯМЗ, размещением информации и продвижением в Интернете, составлением технических заданий для контрагентов. Со всеми тонкостями маркетинга, с особенностями работы этого направления помогал разбираться мой наставник. В начале сентября вместе с моим наставником я принимал участие в международной выставке Комтранс-2019, презентовал наши двигатели. У меня была возможность окунуться в атмосферу отрасли, пообщаться с нашими клиентами и поставщиками. С сентября я уже официально трудоустроен на предприятии, — рассказал недавний стажер, а теперь специалист предприятия Дмитрий Звонарев.

Автодизель Цеха предприятия

Как рассказали корреспонденту ИА REGNUM на «Автодизеле», производство двигателей ЯМЗ-530 растет. За пять лет работы производственной площадки объем выпуска увеличился более чем в три раза: с 7 тыс. двигателей в 2013 году до 24 тыс. двигателей в 2018 году.

«Ярославский «Автодизель» сейчас — это предприятие, активно инвестирующее в развитие. Только на новой площадке ЯМЗ-530 разработано и выпускается более 300 модификаций двигателей для самых различных видов техники. Сегодня на «Автодизеле» ведутся испытания первых в России дизельных моторов экологического стандарта Евро-6. Это позволит предприятию выйти на новые рынки и увеличить объемы экспортной выручки. В 2018 году на «Автодизеле» началось создание нового экспериментального центра для проведения стендовых испытаний двигателей экологического стандарта «Евро-6», — говорится в официальном сообщении, которое распространило предприятие.