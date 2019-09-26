Белгород, 26 сентября, 2019, 17:58 — ИА Регнум. На одном из пунктов пропуска Белгородской таможни сотрудники отдела по борьбе с контрабандой наркотиков совместно с кинологической службой обнаружили партию марихуаны. Гражданин Украины спрятал наркотик среди продуктов питания в надежде обмануть служебную собаку. Однако специи не помешали спаниелю Ричарду выполнить свою работу, сообщили 26 сентября в пресс-службе Центрального таможенного управления.

Пресс-служба ЦТУ Наркотик в сале

Два полимерных свёртка с растительным наркотиком обнаружили при досмотре пассажирского автобуса в ручной клади гражданина Украины. Один был упакован во флакон от дезодоранта и спрятан в мешке с картофелем, другой — в пакете с салом, щедро сдобренном перцем и чесноком. Эксперты таможенной лаборатории определили, что обнаруженное вещество — марихуана, общей массой 2,58 гр.

Иностранец пояснил, что вёз наркотик для личных целей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, запрещённое вещество изъяли.