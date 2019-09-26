Ульяновск, 26 сентября, 2019, 17:30 — ИА Регнум. В Димитровградском индустриальном парке «Мастер"первое в России предприятие белорусской компании «Полесье» открыло производство игрушек. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов принял участие в торжественной церемонии открытия, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Детские игрушки

«Запуск данного производства — важный шаг в развитии территории опережающего развития «Димитровград». Это новые рабочие места и инвестиции в экономику города. Общий объем вложений в проект составит более 200 млн рублей. Сегодня мы запустили первую очередь. Сейчас на предприятии работают порядка 40 человек, до конца года их число превысит 100, по окончании реализации проекта компания планирует создать порядка 300 новых рабочих мест для жителей Димитровграда. Для нас важна также суть проекта: производство игрушек для детей — яркая, позитивная тема. Кроме того, радует, что наши партнеры — белорусская компания, это вклад в развитие отношений между странами», — отметил Морозов.

Предприятие открылось на территории площадью 6 тыс. кв метров, в помещениях провели капитальный и текущий ремонт, организовали производственный цех, цех сборки и два склада для полуфабрикатов и готовой продукции.

Реализация второй очереди проекта запланирована на 2020 год. Площадка расширится на 28 тыс. кв метров, будут установлены еще 27 термопластавтоматов для выпуска продукции. Предприятие будет производить широкий ассортимент игрушек, но особое внимание будет уделено сегментам логистических и транспортных игрушек, каталок и конструкторов.

До настоящего момента инвестиции в проект составили около 160 млн рублей, уточнил коммерческий директор «Полесья» Владимир Кивака. Выбранным регионом реализации стала именно Ульяновская область, поскольку она имеет хорошее географическое расположение, мощную инфраструктуру, серьезный транспортный узел. А в Димитровграде сконцентрированы высоквалифицированные кадры. Продукция сейчас проходит процедуру сертификации, которая может завершиться в течение месяца.

Компания «Полесье» — якорный резидент парка, отметил генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин. Здесь размещены еще порядка десяти компаний, площади заняты полностью, однако заявки от потенциальных резидентов продолжают поступать.