Рязань, 26 сентября, 2019, 17:31 — ИА Регнум. В Рязанском областном клиническом перинатальном центре 26 сентября состоялась торжественная выписка мамы и трёх девочек, рождённых в начале августа 2019 года. По поручению главы региона Николая Любимова семье вручили сертификат на 100 тыс. рублей, сообщает пресс-службе областного правительства.

Пресс-службы правительства Рязанской области Выписка младенцев

Девочки-тройняшки родились 8 августа в семье Ангелины и Евгения Фоминых, где уже воспитывается двухгодовалый сын Матвей. Сёстрам дали имена Аксинья, Есения и Мирослава.

«Ради таких моментов стоит жить. Вы — молодцы. Абсолютно верно, что ваши дети будут самыми счастливыми, успешными жителями Рязанской области и прославят наш регион далеко за его пределами. Всем, чем можем, будем вам обязательно помогать», — поздравила семью от имени и по поручению губернатора первый заместитель председателя правительства Рязанской области Анна Рослякова.

По данным региональных властей, за время работы Рязанского перинатального центра здесь появились на свет 23 тройни.