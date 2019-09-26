Хмеймим, Сирия, 26 сентября, 2019, 17:24 — ИА Регнум. Российская авиабаза «Хмеймим» в Сирии способна обеспечивать посадку, обслуживание и взлёт любых воздушных машин, включая ракетоносцы, заявил 26 сентября журналистам представитель командования части, расположенной на авиабазе в Сирии.

Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Он подчеркнул, что в данный момент проводится реконструкция второй взлётно-посадочной полосы, после завершения которой возможности базы существенно возрастут.

Тем не менее уже сейчас база «Хмеймим» имеет аэродром первого класса, обеспечивающий взлёт и посадку всех типов летательных аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, недавно на российской авиабазе «Хмеймим» были построены защитные сооружения для 18 самолётов, защищающие воздушные машины от атак беспилотников, дождя и прямых солнечных лучей.