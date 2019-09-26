Симферополь, 26 сентября, 2019, 16:51 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело о фальсификации избирательного процесса на одном из участков в Красногвардейском районе Крыма. Об этом журналистам 26 сентября сообщил председатель Избирательной комиссии Крыма Михаил Малышев.

ИА REGNUM Выборы

«По фактам нарушений возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 142 УК РФ — фальсификация избирательных документов», — отметил Малышев.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо этого, в Крыму из-за попытки фальсификации голосования и ряда ошибок со стороны одной из комиссий отменили результаты выборов на двух избирательных участках в Раздольненском районе и Железнодорожном районе Симферополя. Перевыборы должны пройти в декабре 2019 года.

Подробности: В Крыму отменили результаты выборов на двух избирательных участках