Красногорск, 26 сентября, 2019, 16:52 — ИА Регнум. В Московской области региональную диагностическую работу по математике написали более 77 тыс. семиклассников. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министра образования Подмосковья Ольги Забраловой.

У доски

По словам министра, материалы для тестирования поступили через Единую автоматизированную систему оценки качества образования, доступ к распечатыванию был ограничен, поэтому результаты диагностики должны быть максимально объективными. Проверку работ обещают завершить не позднее 2 октября. Результаты не будут учитывать при выставлении оценок за четверть.

«В ходе работы проверялись умения школьников работать с числами, решать практические задачи на нахождение процента, вычислять площади, расстояния на местности, а также способность читать таблицы, графики и диаграммы», — заявила Ольга Забралова.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, при вузах Московской области открыли пять центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов.