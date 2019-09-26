Волгоград, 26 сентября, 2019, 16:43 — ИА Регнум. В городе Михайловка Волгоградской области сотрудники полиции и ФСБ задержали подозреваемого в получении посылки с сильнодействующим наркотиком. Запрещённое вещество было замаскировано под косметическое средство. Возбуждено уголовное дело, сообщили 26 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области Наркотик

19-летний подозреваемый получил посылку на своё имя. В почтовом отправлении было две наркотические смеси, содержащие сильнодействующее вещество, весом более восьми граммов.

В момент получения посылки мужчину задержали. Молодой человек не стал отрицать своей вины и пояснил полицейским, что заказал и получил наркотик для личного употребления. В отношении задержанного избирается мера пресечения.