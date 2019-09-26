Барнаул, 26 сентября, 2019, 16:32 — ИА Регнум. Следствие рассматривает в качестве основных версий аварийной посадки самолёта Boeing 767 в аэропорту Барнаула некачественное техническое обслуживание и ошибку пилотирования. Об этом сообщили 26 сентября в региональном следственном управлении на транспорте СК России.

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Отмечается, что обе версии в настоящее время отрабатываются следственным путем. «Будут назначаться судебно-лётные экспертизы, для этого изымается необходимая документация», — приводит слова представителя ведомства RNS.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября в Барнауле в ходе аварийной посадки самолёта авиакомпании Azur air, прибывшего из Вьетнама, пострадали десятки человек. При посадке загорелась стойка шасси авиалайнера. Возгорание было оперативно ликвидировано, пассажиры рейса были эвакуированы при помощи надувных трапов.

Западно-Сибирское следственное управление на транспорте возбудило по данному факту уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.