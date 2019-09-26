Элиста, 26 сентября, 2019, 16:30 — ИА Регнум. Дмитрий Трапезников избран на пост и.о. главы администрации столицы Калмыкии — Элисты. Решение было принято депутатами горсобрания на первом заседании нового созыва 26 сентября.

Dnr-online.ru Дмитрий Трапезников

Кандидатуру Трапезникова предложил глава региона Бату Хасиков, сообщило РИА «Калмыкия».

Дмитрий Трапезников родился в Краснодаре, с детства жил в Донецке. В числе мест работы — донецкий футбольный клуб «Шахтер». С 2010 по 2012 год работал заместителем главы районного совета Петровского района Донецка. Являлся заместителем председателя Совета министров ДНР, исполняющим обязанности главы Донецкой Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении прежнего главы администрации города Окона Нохашкиева возбуждено уголовное дело.

Об этом: Уголовное дело против главы Элисты: Генпрокуратура раскрыла детали