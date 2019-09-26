Рим, 26 сентября, 2019, 16:23 — ИА Регнум. Конференция епископов Италии утвердила решение о повышении минимального размера ежемесячной материальной помощи священникам, нуждающимся в поддержке, передает информагентство ANSA в четверг, 26 сентября.

Священник

«Зарплата» священников выросла на 20 евро, или на 12,61%. Новый минимальный доход приходского священника в Италии составляет, таким образом, около 180 евро.

В прошлый раз «зарплату» итальянским священникам повышали в 2009 году.