Киев, 26 сентября, 2019, 16:20 — ИА Регнум. В ходе визита в Нью-Йорк на фоне ситуации с публикацией стенограммы беседы с Трампом президент Украины Владимир Зеленский выглядит эмоционально и во многих вещах искренне, но сказывается отсутствие политического опыта.

President.gov.ua Владимир Зеленский

Такое мнение сегодня, 26 сентября, выразил украинский политолог Руслан Бортник.

Эксперт подчеркивает, что время и фон для визита выбрано не лучшее, целесообразность и эффективность этого визита для национальных интересов Украины — под большим вопросом.

«На глазах «Украина» превратилась не только в инструмент влияния на политику ЕС и РФ, но и на архитектуру власти в США, выбор американского народа. И в этой части Зеленский прав — такой имидж нам не нужен», — заявил политолог.

Отдельно Бортник обращает внимание на молчание офиса президента до обнародования стенограммы — «а ведь речь идет о возможном вмешательстве во внутренние дела Украины и/или международной коррупции».

ИА REGNUM напоминает, что после встречи с Трампом Зеленский заявил, что не знает деталей расследования дела компании, связанной с сыном экс-вице-президента США Джо Байдена. По словам Зеленского, для него это дело является одним из многочисленных, о которых он говорит во время встреч с лидерами различных государств.

Переговоры президентов США и Украины прошли на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президенты поговорили перед журналистами и перешли к переговорам за закрытыми дверями, общение продолжалось около 45 минут.