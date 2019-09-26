Ростов-на-Дону, 26 сентября, 2019, 16:17 — ИА Регнум. В Ростовской области численность мужчин среди населения трудоспособного возраста больше, чем женщин. Однако в следующей категории — старше трудоспособного возраста — отмечается значительный перевес женского населения. Эти данные приводятся в докладе Ростовстата «О возрастно-половом составе населения Ростовской области».

Василий Перов. Сцена у могилы. 1859

Так, в группе трудоспособного возраста численность мужчин составляет 52,6% против 47,4% женщин. В возрасте старше трудоспособного доля женщин составляет 68,9% против 31,1% мужчин.

Численность населения на Дону составляет 4 млн 202,3 тыс. человек, из них 46,5% — мужчины, 53,5% — женщины.

При этом на начало 2019 года в трудоспособном возрасте находились 2 млн 327,6 тыс. человек, что на на 1,3% меньше, чем в предыдущем году. Численность населения старше трудоспособного возраста выросла на 1,1% и составила 1 млн 158,5 тыс. человек.