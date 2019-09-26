Ташкент, 26 сентября, 2019, 15:59 — ИА Регнум. Объем совокупного внешнего долга Узбекистана по состоянию на 1 июля составил 20,7 миллиардов долларов, увеличившись с начала года на 20%, сообщает Центробанк Узбекистана.

Mr. Theklan Базар в Маргилане, Узбекистан

«За первое полугодие государственный внешний долг резко увеличился и ожидается сохранение тенденции роста до конца года в связи с привлечением новых внешних заимствований для финансирования государственных программ развития отраслей экономики и регионов», говорится в сообщении.

Регулятор отмечает, что долг частного сектора увеличивается в основном за счет роста заимствований коммерческих банков.

Как сообщалось ранее, объём совокупного внешнего долга Узбекистана по состоянию на 1 апреля 2019 года составил 19,1 миллиардов долларов, увеличившись по отношению к началу 2019 года на 10,3% или на 1,8 миллиардов долларов.