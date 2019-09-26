Киев, 26 сентября, 2019, 15:58 — ИА Регнум. Экс-премьер-министр Украины, лидер парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко выступает категорически против продажи сельскохозяйственной земли и предостерегает президента Владимира Зеленского от «трагической ошибки».

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Об этом она заявила на брифинге сегодня, 26 сентября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Она заявила, что земельный вопрос — самый важный, и разрешение на открытие рынка земли надо спросить у народа Украины.

«Готов ли народ Украины распродать свою территорию во время войны? И готов ли народ Украины отдать прибыль, которую рождает наша земля, иностранным большим монопольным корпорациям?», — задалась политик вопросом.

По словам Тимошенко, «Батькивщина» предлагает парламенту несколько законодательных инициатив — законопроект «О проведении всеукраинских референдумов по народной инициативе», а также изменения в Земельный кодекс, по которому решение о судьбе украинской земли можно будет принимать только после проведения референдума.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сам Зеленский призвал украинцев не верить в «страшилки» о продаже земли, но при этом признал, что вопрос рынка земли «очень чувствительный» и требует широкого и публичного обсуждения.

«Страшилки о китайцах, арабах или инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами, — это бред… Земля — это собственность граждан, но у них, наконец, должно появиться не гибридное, а полноценное право собственности на свою родную землю», — заявил президент.

Правительство Украины 25 сентября утвердило основной законопроект о продаже земли и передало его на рассмотрение Рады.