Москва, 26 сентября, 2019, 15:56 — ИА Регнум. С 1 октября 2018 года в государственной информационной системе ЕГР ЗАГС зарегистрировано более 5 млн записей об актах гражданского состояния, сообщается на сайте ФНС.

Роддом младенцы

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За год отделы ЗАГС внесли 1 млн 500 тыс. записей о рождении, 900 тыс. записей о заключении брака, 246 тыс. записей об установлении отцовства и 84 тыс. записей о перемене имени.

По данным статистики, 66% супругов в первый раз вступают в брак. Средний возраст жениха в России — 32 года, а невесты — 30 лет.

Мальчиков в России рождается больше, чем девочек, на 1,46%. В 37,59% случаях ребёнок первый в семье, в 37,63% — второй, в 16,87% — третий.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года жителям России стала доступна новая госуслуга — проверить запись в Едином реестре ЗАГС теперь можно в бесплатном мобильном приложении

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