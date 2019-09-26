Москва, 26 сентября, 2019, 15:54 — ИА Регнум. В Москве пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся продажей незарегистрированных медицинский препаратов в крупном размере. Об этом сообщается на официальном сайте Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

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Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 238.1 УК РФ (сбыт незарегистрированных медицинских препаратов группой лиц по предварительному сговору). В рамках него трём гражданам уже предъявлено обвинение.

По версии правоохранительных органов, в апреле 2019 года злоумышленники вступили в сговор и организовали незаконный сбыт на территории Росси незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере. Препараты продавались через интернет, доставку покупателям осуществляли курьеры. При этом лекарства продавались в том числе больным тяжёлыми заболеваниями гражданам.

«В рамках уголовного дела проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты незарегистрированные медикаменты и иные предметы, имеющие значение для следствия. Преступная деятельность указанных лиц пресечена благодаря совместной работе следователей Главного управления, сотрудников МВД России и силовой поддержке УФСБ», — сказано в сообщении.

На данный момент следственные органы устанавливают всех причастных к преступлению лиц.