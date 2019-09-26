Вена, 26 сентября, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Тема ислама по-прежнему остается глубоко волнующей жителей Австрии, передает австрийский канал Ö1 со ссылкой на исследование социолога университета Зальцбурга Вольфганга Ашауэра. В опросе приняли участие 1,2 тыс. человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Молитва

45% опрошенных открыто высказались за ограничение прав мусульман в Австрии. 70% считают, что ислам никак не вписывается в западный образ жизни. 72% респондентов считают, что мусульмане не приносят никакого культурного обогащения. Треть настроена активно против мусульман, половина не терпит открытия мечетей на австрийской земле.

79% принявших участие в опросе считают, что власти должны активнее присматривать за мусульманами, а 56% уверены, что среди живущих в Австрии есть террористы.

Ашауэр делает вывод, что в стране распространяются дискриминационные взгляды и свобода вероисповедания оказывается под угрозой.

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