ОНФ в ХМАО подключился к детской инициативе за безопасные дороги в школы
Нефтеюганск, Югра, 26 сентября, 2019, 15:42 — ИА Регнум. Активисты ОНФ проверили безопасность дорог, расположенных рядом с образовательными учреждениями Нефтеюганска — освещенность, пешеходные переходы, тротуары. Таким образом местное отделение Народного фронта отреагировало на размещенное в соцсети видеообращение ученицы центра искусств к мэру города Сергею Дегтяреву.
По результатам проверки общественники направили в прокуратуру округа перечень выявленных нарушений. Отсутствие освещения — лишь часть опасностей, с которыми приходится сталкиваться детям по пути в школу или из нее в темное время суток.
Участники рейда выявили нарушения на улице Парковой в 8-м микрорайоне, о котором говорилось в видеобращении девочки к мэру. Четырехполосная дорога там освещается, но на момент проверки горели не все фонари. Тротуары от освещенной проезжей части отделены рядами высоких деревьев, потому свет не достигает пешеходных дорожек. Жители Нефтеюганска опасаются, что вместо обустройства фонарей вдоль пешеходных дорожек власти могут просто спилить деревья.
Обнаружены нарушения рядом со школами №7 и №14. Чтобы не обустраивать напротив них пешеходные переходы по национальному стандарту (знаки, «зебры», особого типа светофоры, искусственные неровности, ограждения и разметка), власти просто установили знаки «Жилая зона». При этом мимо школ ездят рейсовые автобусы, установлены остановочные павильоны, что категорически запрещено в жилых зонах.
По итогам рейда активисты ОНФ призвали главу Нефтеюганска привести дороги перед школами в соответствие госстандарту и обеспечить хорошее освещение тротуаров.