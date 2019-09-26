Тамбов, 26 сентября, 2019, 15:41 — ИА Регнум. В наукограде Мичуринск открылся крупный форум «Сообщество» Общественной палаты РФ, на котором в течение двух дней будут обсуждать возможности для развития «глубинной России», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Правительство Тамбовской области

Тема форума:«Глубинная Россия. Возможности для развития малых городов и сельских территорий».В нем принимают участие общественные активисты, волонтеры, журналисты, социальные предприниматели, чиновники федерального и регионального уровня, которые поделятся опытом наиболее эффективных практик гражданской активности. Главными действующими лицами форума стали глава администрации Тамбовской области Александр Никитин и председатель Общественной палаты России Валерий Фадеев,

Александр Никитин поприветствовал участников мероприятия. Он поблагодарил организаторов за выбор Тамбовской области и, в частности, Мичуринска — единственного в России наукограда аграрного профиля — в качестве места проведения столь представительной встречи.

«Выражу уверенность, что Мичуринск в качестве площадки проведения форума выбран и по той причине, что он является ярким представителем городов глубинной России, которые имеют свою историю, свои традиции, свой потенциал. Здесь, как и в других поселениях российской провинции, есть свои проблемы, сложности. Но главное, что здесь живут и работают активные, инициативные люди, нацеленные на конструктивное решение вопросов развития и обустройства. И, что весьма важно, у нас есть понимание и видение перспектив развития», — отметил Александр Никитин.

Председатель Общественной палаты России Валерий Фадеев согласился с тем, что место проведения форума выбрано не случайно.

«Именно здесь есть очень серьезный опыт развития современного аграрного производства, образования. Мы, Общественная палата, должны помогать тем, кто добивается результата, поэтому мы здесь. Говорят, народ едет в большие города, но большая часть людей живёт в таких городах как Тамбов и Мичуринск. Люди должны иметь возможность достойно жить там, где они родились. Как распространить успешный тамбовский опыт на другие регионы — вот цель форума», — сказал Валерий Фадеев.

Правительство Тамбовской области

Тамбовской области действительно есть, чем поделиться в сфере развития малых поселений. Например, опытом создания крупных аграрных предприятий, которые появляются в регионе каждый год. В Мичуринском, Первомайском, Токаревском и других районах уже реализуют крупные проекты, которые дали работу и хороший заработок жителям.

Форум «Сообщество» — это открытая рабочая площадка для взаимодействия между обществом, бизнесом и властью. Главной задачей для экспертов станет поиск возможностей для развития муниципалитетов, сельских территорий, малых городов с точки зрения самых разных сфер — логистической, технической, гуманитарной, культурной, туристической и промышленной. А успешное развитие страны, ее городов и сел напрямую зависит от активности граждан, убежден губернатор Александр Никитин.

Тамбовская область может поделиться конкретным опытом гражданского участия в развитии родных территорий. Только благодаря губернаторскому проекту «Народная инициатива» в регионе удалось решить сотни проблем в городах и селах, реализовать важные проекты. Глава региона отметил, что форум «Сообщество» придаст новый импульс развитию гражданского общества в регионах.

«Уверен в том, что дискуссия на пленарном заседании, а также в рамках «круглых столов» обогатит всех и каждого новыми знаниями, поможет перенести в глубинную Россию лучшие практики. Точкой опоры России была, есть и будет глубинка — главный вывод этого форума», — отметил Александр Никитин.