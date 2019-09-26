При благоустройстве дворов в столице Калмыкии похитили 2,5 млн рублей
Элиста, 26 сентября, 2019, 15:40 — ИА Регнум. 2,5 млн рублей было похищено при проведении благоустройства дворовых территорий в столице Республики Калмыкия городе Элисте, сообщается 26 сентября на сайте Генеральной прокуратуры. Хищение было выявлено при проведении прокурорской проверки.
Работы по благоустройству проводились ООО «Кристалл Строй» в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Материалы проверки направлены в следственные органы, в отношении директора компании-подрядчика возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве — в крупном и особо крупном размере.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Орловской области следственные органы задержали бывшего директора строительной компании по подозрению в мошенничестве на 80 млн рублей.