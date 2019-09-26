Элиста, 26 сентября, 2019, 15:40 — ИА Регнум. 2,5 млн рублей было похищено при проведении благоустройства дворовых территорий в столице Республики Калмыкия городе Элисте, сообщается 26 сентября на сайте Генеральной прокуратуры. Хищение было выявлено при проведении прокурорской проверки.

Иван Шилов ИА REGNUM Воровство

Работы по благоустройству проводились ООО «Кристалл Строй» в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

«Подрядчик составил несоответствующие акты о приемке выполненных работ и справки об их стоимости, в которых отражал недостоверные сведения. Стоимость работ была существенно завышена. В результате было похищено свыше 2,5 млн. рублей», — сообщили в Генпрокуратуре.

Материалы проверки направлены в следственные органы, в отношении директора компании-подрядчика возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве — в крупном и особо крупном размере.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Орловской области следственные органы задержали бывшего директора строительной компании по подозрению в мошенничестве на 80 млн рублей.