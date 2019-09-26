Москва, 26 сентября, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Иностранцы могут обратиться за электронной визой для поездки в Санкт-Петербург и Ленинградскую область и получить её с 1 октября. Пункты пропуска, где принимают такую визу, опубликованы 26 сентября пресс-службой российского МИД.

Дарья Драй ИА REGNUM Медный Всадник

Пересечь границу России иностранные граждане могут в аэропорту «Пулково»; морских пунктах пропуска «Высоцк», «Большой порт Санкт-Петербург (Морской вокзал)», «Пассажирский порт Санкт-Петербург»; автомобильных пунктах «Ивангород», «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и пешеходном пункте пропуска «Ивангород». Въезд по такой визе на поезде пока невозможен.

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Получить электронную визу граждане 53 стран, включая все страны ЕС, могут бесплатно по заявлению, заполненному в электронной форме на сайте МИД. Отправить его нужно не позднее, чем за 4 дня по поездки. К запросу требуется приложить только фотографию.

Как сообщало ИА REGNUM, указ о введении режима электронной визы для въезда иностранцев в Санкт-Петербург и Ленинградскую область президент РФ Владимир Путин подписал в июле 2019 года.

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