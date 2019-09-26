Бишкек, 26 сентября, 2019, 15:29 — ИА Регнум. В 2017 и 2018 годах в Киргизии построены 121 школа и 122 детских сада. В 2019 году — 28 школ и 18 детских садов. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, выступая на правительственном заседании.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

По словам высокопоставленного чиновника, киргизстанские власти озаботились проблемой аварийных школ.

«Аварийных, «контейнерных», палаточных школ в нашей стране не должно быть. Несмотря на объективные трудности с доходами бюджета, мы изыщем средства на строительство школ и добьемся того, чтобы в республике не осталось ни одной аварийной школы», — подчеркнул он.

Также глава правительства отметил необходимость принятия неотложных мер по систематизации общей работы в сфере строительства образовательных учреждений, и поручил руководству министерства образования и госархитектуры подготовить конкретный план по данному направлению.

Читайте также: Президент Киргизии уволил министра образования и науки