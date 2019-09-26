Омск, 26 сентября, 2019, 15:27 — ИА Регнум. В рамках программы «Земский учитель», которую в Омской области запустят в 2020 году, каждый педагог, выбравший для себя работу на селе, получит единовременную выплату в размере 1 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Николай Богданов-Бельский. Сельская школа. 1890-е

Уточняется, что запустить программу «Земский учитель» по аналогии с «Земским доктором» ранее предложил президент РФ Владимир Путин.

26 сентября, зачитывая бюджетное послание Заксобранию, губернатор Омской области Александр Бурков заявил, что регион примет участие в программе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Минпросвещения разъяснили, кто из учителей сможет получить 1 млн рублей.